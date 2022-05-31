Общество

Войска России на Донбассе планируют взять в кольцо ВСУ, – Минобороны Британии

подразделения Южного группировки войск России, скорее всего, возглавляют наиболее успешное направление при поддержке Центрального группировки войск, которое идет с севера

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Захват военными россии Лимана Донецкой области исходит из плана окружения Северодонецка. Также оккупанты планируют закрыть котел вокруг ВСУ в Луганской области. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает УРА-Информ.

«Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели России необходимо будет достичь успеха за пределами Северодонецка, включая ключевое город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк», – отметили в разведке.

Подразделения Южного группировки войск РФ, как отметили в иностранном ведомстве, скорее всего, возглавляют наиболее успешное направление при поддержке Центрального группировки войск.

«Прогресс медленный, но успехи сохраняются. Россия достигла локальных успехов, путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Но это заставляет РФ идти на риск в других местах», – отметили в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что захват Луганской области российскими боевиками проходит нелегко. В “ЛНР” не берутся прогнозировать, когда произойдет «полный выход на границы». 

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