Зеленский рассказал, где на данный момент самая тяжелая ситуация в войне с Россией

На данный момент российская армия сконцентрировала свое внимание на Донбассе.

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Донбасс является самой тяжелой точкой войны против России на данный момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления.

Он отмечает, что самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Сейчас в планах противника выйти на границы Луганской области и они делают все, чтобы выполнить этот план, пишет УРА-Информ.

“Бахмут, Попасная, Северодонецк – на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все, все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные”, – подчеркнул президент.

Также по словам украинского президента численность оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе превышает украинские силы по соотношению “один к двадцати”. При этом он добавляет, что украинская армия теряет там много людей

Ранее Зеленский рассказал, какой был план у властей на случай его смерти.