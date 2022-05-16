Войска РФ в Мариуполе пытаются запустить работу порта

Члены НВФ и россияне почти закончили разминирование

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Российские военные в Мариуполе возобновили попытки запуска работы порта, что позволит им наладить логистику. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление советника мера Мариуполя Петра Андрющенко.

Российские военные совместно с боевиками ЛДНР почти закончили разминирование.

«Вчера был поднят со дна „Старых ворот“ затопленный катер пограничников. Но пока затопленная „Меотида“ с нашим флагом гордо держит вход в „Новые ворота“, которые являются основными для возобновления работы морских перевозок», – подчеркнул Андрющено.

Ранее сообщалось, что жены и матери украинцев обращаются к президенту Турции Эрдогану с просьбой спасти их родных из ада в Мариуполе, из ада «Азовстали».