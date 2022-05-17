Происшествия

Россияне снова нанесли ракетный удар возле границы с Польшей: играют с огнем

17 мая российская армия снова нанесла удар по Львовской области.

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Сегодня ночью, 17 мая, в западной части Украины ночью местные жители слышали сирену об воздушной тревоге. Взрывы были слышны во Львовской области.

По данным местных властей сегодня ночью оккупанты обстреляли военный объект на территории Яворовского района Львовской области. Эту информацию подтвердил глава ОВА Максим Козицкий, пишет УРА-Информ.

“Вновь обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Больше информации с утра”, – написал он в телеграм канале.

Ночью жители самого Львова также слышали взрывы. Однако в итоге информация о взрывах в самом городе не подтвердилась. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что информация эта не подтверждается, но работала ПВО.

Отметим, что уже второй раз за несколько дней Россия обстреливает военный объект возле границы с Польшей.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО скрывают гибель мобилизованных.

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