Общество

Крымчане начали паниковать из-за недавнего заявления Киева о Крымском мосте: подробности

Не так давно советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив рассказал о том, что в скором времени печально известная постройка РФ будет уничтожена. Хотя дат никаких не было названо, но крымчане уже активно начали обсуждать данное заявление.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

«Крымский мост будет уничтожен. Это только вопрос временного порядка. Его судьба была предрешена еще давно. Со временем его попросту не будет. Однако, увы, пока что наше оружие не достает до этой постройки. Нужно продвинуться ближе к Азовскому морю, а потом…», – сказал Андрусив, когда его спросили об АР Крым.

Данное заявление уже начали комментировать испугавшиеся жители Крымского полуострова. Более того, некоторые из них прогнозируют, что Украинское государство не только отобьет российского агрессора, но и вернет свои международно признанные территории 1991 года.

Напомним, это троллинг месяца! – в соцсетях показали, как украинцы по-злому шутят над оккупантами в Херсоне.

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