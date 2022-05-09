Ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки

Представители научного мира продолжают будоражить общественность новыми изобретениями, которые меняют цивилизацию на глазах. Так, недавно эксперты сумели изобрести лекарство от болезни, что недавно считалась неизлечимой.
Об этой информации сообщил казахский ресурс «Тотал», сославшийся на достижения биологов из Канзасского университета, передает «УРА-Информ».
Отмечается, что лекарство было разработано от печально известной болезни Альцгеймера. Получилось это сделать благодаря белку, который выделили из обычной кукурузы. Ученые говорят, что, когда бета-амилоидные бляшки, создающиеся в головном мозге во время болезни Альцгеймера, понемногу окисляются, остатки метионина в них трансформируются в метионина сульфоксид (MetO).
На основе вышеупомянутых данных был создал рекомбинантный белок. Сначала исследования проводили на мышах, которые предрасположены к болезни Альцгеймера. Белок кукурузы смог выработать достаточно тел против MetO. Уже через 10 месяцев животные смогли продемонстрировать хорошие когнитивные и мыслительные способности. Память у них работала на 50% лучше, чем у тех, кто не принимал подобный белок.
Таким образом, ученые уже утверждают, что могут помочь людям не просто отсрочить болезнь Альцгеймера, а даже предотвратить ее.
Напомним, Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее.
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