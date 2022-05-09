Ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки

Представители научного мира продолжают будоражить общественность новыми изобретениями, которые меняют цивилизацию на глазах. Так, недавно эксперты сумели изобрести лекарство от болезни, что недавно считалась неизлечимой.

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Об этой информации сообщил казахский ресурс «Тотал», сославшийся на достижения биологов из Канзасского университета, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что лекарство было разработано от печально известной болезни Альцгеймера. Получилось это сделать благодаря белку, который выделили из обычной кукурузы. Ученые говорят, что, когда бета-амилоидные бляшки, создающиеся в головном мозге во время болезни Альцгеймера, понемногу окисляются, остатки метионина в них трансформируются в метионина сульфоксид (MetO).

На основе вышеупомянутых данных был создал рекомбинантный белок. Сначала исследования проводили на мышах, которые предрасположены к болезни Альцгеймера. Белок кукурузы смог выработать достаточно тел против MetO. Уже через 10 месяцев животные смогли продемонстрировать хорошие когнитивные и мыслительные способности. Память у них работала на 50% лучше, чем у тех, кто не принимал подобный белок.

Таким образом, ученые уже утверждают, что могут помочь людям не просто отсрочить болезнь Альцгеймера, а даже предотвратить ее.

Напомним, Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее.