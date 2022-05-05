В Виннице убрали еще один символ СССР: детали нового шага декоммунизации

Сегодня, 5 мая в самом центре Винницы был забран 6-метровый памятник, символизирующий «преемственность поколений борцов за власть Советов».

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщили в телеграм-канале «Винница.Инфо», передает «УРА-Информ».

Специалисты рассказали, что эта скульптурная композиция в свое время духовно возвышала борцов за власть советов, и всячески уничтожала украинский язык, традиции и идентичность.

Так, по их словам, лейтмотив власти СССР тесно связала эту скульптуру с победой в Великой Отечественной войне. К такому мнению прислушались власти в городе. Поэтому еще на прошлой неделе городским советом было выдвинуто решение о том, чтобы убрать памятник с Европейской площади.

При этом, неделей ранее в Центрально-городском парке был демонтирован памятник русскому писателю и поэту Максиму Горькому. Он же, как считает общественность, способствовал закреплению идеологии большевизма, а также называл украинский язык «украинским наречием».

Как сообщалось ранее, в Киеве обнаружили удивительное существо: фото разошлось в соцсетях.