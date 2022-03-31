Общество

Украинская армия продолжает освобождать населенные пункты от оккупантов: пять в Запорожской области

ВСУ и тероборона продолжают идти вперед на Юге Украины.

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Украинские военные сумели освободить сразу несколько населенных пунктов. Десантные штурмовые войска Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освободили в области сразу пять населенных пунктов от оккупантов.

Командование ДШВ ВСУ сообщило на своей официальной странице на Facebook, что украинские бойцы смогли отбить в Запорожской области села Затишье, Малиновку, Зеленый Гай, Червоное и поселок Веселое, большинство из которых расположены в Гуляйпольском районе, пише УРА-Информ.

“Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантных штурмовых войск ВС Украины — это очень важно”, — заявили в командовании ДШВ ВСУ.

Отметим, что в последнее время украинские военные шаг зашагом отбивают часть захваченных территорий.

Ранее стало известно, сколько домов уничтожили оккупанты в Харькове.

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