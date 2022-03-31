Общество

Терехов рассказал, сколько домов уничтожили оккупанты в Харькове

Российская армия продолжает обстреливать город.

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Российская армия с начала войны 24 февраля уничтожила 15 процентов живых домой в Харькове. Об это рассказал городской глава Игорь Терехов во время всеукраинского телемарафона новостей.

Он отметил, что в общей сложности за 35 дней войны был уничтожен 1531 объект. При этом большинство из них — это жилые дома, пишет УРА-Информ.

“За 35 дней всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц. В руинах – 239 административных зданий”, – заявил Терехов.

Он добавил, что с начала войны город российская армия обстреливает каждый день.

По данным городского главы город покинуло приблизительно одна третья всех жителей.

Отметим, что одной из первых целей россиян был именно Харьков. В первые часы после наступления танки противника были уже на окружной дороге города, но украинским военным удалось в последствии разгромить колоны противника отбросить их дальше.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли три удары по Хмельницкой области.

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