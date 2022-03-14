На россии солдаты пишут рапорты об отказе принимать участие в войне с Украиной

Многие отказываются ехать в Украину.

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На россии большое количество солдат оказываются воевать против Украины. Сообщается, что они массово пишут рапорта об отказе.

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram сообщил о том, что речь идет об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации, пишет УРА-Информ.

Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ, в полном составе прибывших в Украину, попали в распоряжение информационного издания Guildhal.

Среди основных причин не воевать в Украине российские солдаты отмечают: нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса», неразъяснение причин “военной операции” в Украине и отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.

На данный момент точное количество российский солдат, которые отказались воевать в Украине неизвестно. Однако отмечается, что с каждым днем таковых становится все больше и больше.

Ранее мы сообщали, что США предупредили Китай о последствиях помощи России в нарушении санкций.