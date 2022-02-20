В Украину идёт похолодание с мокрым снегом (синоптическая карта на 5 дней)

По данным Украинского гидрометцентра Украине стоит ожидать на изменение погодных условий в последней декаде февраля. В страну ворвётся похолодание с мокрым снегом, но сильных морозов не прогнозируется.

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Об этой информации сообщил «Укргидрометцентр», передает Ura-inform

В ближайшие дни ожидается довольно тёплая погода, местами в Украине столбики термометров в дневное время будут достигать отметки в +12 градусов.

Воскресенье, 20 февраля по сообщениям синоптиков будет тоже теплым и без осадков (возможен небольшой дождь на Закарпатье). Дневная температура будет в пределах +5 … +11 градусов.

В понедельник 21 февраля облачно, и с небольшим дождём будет на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха днём будет оставаться высокой от +5 до +12 градусов.

22 февраля осадки переместятся: на западе осадков не прогнозируется, а на остальной части украинской территории пройдут дожди. Но погода будет оставаться тёплой.

Со среды 23 февраля ожидается похолодание до +2…+7 градусов, в южных частях и восточных +6…+9. В западные области нагрянут сильные осадки — дождь с мокрым снегом. Немного поморосит и на востоке, на остальной территории сухо.

24 февраля осадки переместятся на север Украины, будет прохладно, как и днем ранее.

Напомним, ранее сообщалось, Украине прогнозируют переход в новый климат: озвучен самый аномальный вариант.