Общество

Как в РФ встретили «эвакуированных» жителей из ОРДЛО: «Россия обещала»

«Беженцы» из так называемых «Л/ДНР» брошены на произвол в Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Пропагандисты обещали тем, кто «эвакуируется из ОРДЛО «молочные реки и кисельные берега». Но беженцы рассказывают о огромных автомобильных пробках ,образовавшихся на границе с РФ в Ростовской области. Беженцы жалуются, что сутки проводят на границе и очень бояться замерзнуть насмерть.

Но даже те, кому и посчастливилось пересечь границу, не знают, что им дальше делать. Мест в пунктах временного проживания уже нет (закончились). Так же у «эвакуированных» нет ни еды, туалета, отсутствует связь с родными. И вернуться обратно у них тоже нет возможности. Более того, на них просто никто не обращает внимания.

«Просто вы пообещали. Россия обещала! А в конечном итоге, мы приехали, а нас никто не может поселить, везде отказано, все занято. Ну, так тоже не по-человечески», — возмущается жительница ОРДЛО.

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Напомним, ранее сообщалось, В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс после якобы попадания снарядов на российскую территорию.

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