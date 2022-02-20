Гороскоп на следующую неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Астрологический прогноз от Павла Глобы расскажет, что ждёт представителей всех знаков Зодиака на предстоящей неделе.

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Об этой информации сообщил Rsute. передает Ura-inform.

Овен.

Овнов ожидает на следующей неделе благоприятный период в личных отношениях. Благодаря взаимности чувств и большим совместным планам на будущее вы сможете справиться с любыми проблемами. Глоба советует для поддержания жизненного тонуса постараться вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Наиболее благоприятным днём для Овнов будет понедельник. В воскресенье нужно быть предельно внимательными.

Телец.

Астролог советует Тельцам на предстоящей неделе постараться разобраться в своих отношениях с партнером. И если вы почувствуете, что они уже изживают себя, не стоит бояться сказать об этом открыто. Так же не нужно обсуждать свои личные дела с посторонними людьми.

Благоприятным днём для Тельцов будет четверг. Обострение взаимоотношений, возможно, во вторник.

Близнецы.

На следующей неделе Близнецов могут ждать интересные знакомства, встречи и деловые общения. Глоба советует стараться не вступать в споры и не держать свои эмоции под контролем. Так же вам нужно найти время для отдыха, чтобы не перегружать свой организм.

Благоприятным днём для Близнецов станет понедельник. В пятницу нужно стараться избегать любого рода конфликтов.

Рак.

Астролог рекомендует Ракам на предстоявшей неделе запастись терпением. Так как могут постоянно возникать сложные непредвиденные ситуации, в которых нужно будет действовать решительно. В трудные минуты вам может оказать поддержку близкий человек.

Благоприятным днём для Раков будет вторник. Следует быть внимательными к обстоятельствам в субботу.

Лев.

У Львов на предстоящей неделе возможны финансовые трудности, но они будут носить временный характер. Астролог советует постараться уделить время отдыху и общению с близким человеком, дыбы понизить градус его недовольства.

Удачным днём недели будет четверг. Быть осторожным в делах советует Глоба в понедельник.

Дева.

У Дев на следующей неделе могут обостриться отношения личного характера из-за постоянной загруженности их на работе. Глоба советует постараться поговорить по душам со своим партнёром, развеять его ощущение заброшенности и ревности.

Лучшим днём для решения сложных вопросов будет вторник. Неблагоприятный день для Дев — четверг.

Весы.

Весам на предстоящей неделе астролог советует смело браться за решение самых сложных задач и воплощать в жизнь свои наиболее смелые проекты. В данный период у вас все будет получаться легко и быстро. Глоба советует не упустить возможность и значительно улучшить свое материальное положение.

Самым благоприятным день для Весов станет вторник. В воскресенье нужно отдохнуть и не браться за дела.

Скорпион.

Скорпионам, возможны, на предстоящей неделе некоторые разочарования в личных отношениях и проблемы со здоровьем. Астролог отмечает, что в данный период важно сохранять позитивный настрой и попытаться вывести свои отношения на новый уровень.

Благоприятным днём для Скорпионов будет суббота. Неудачным днём для решения любых вопросов — вторник.

Стрелец.

Стрельцы могут ожидать на следующей неделе поступления неожиданных и очень выгодных предложений, касающихся новой работы, которые обязательно стоит обдумать. Также ждите приятного сюрприза от любимого человека.

Особенно порадует Стрельцов вторник. Осторожность следует проявлять в пятницу.

Козерог.

Тем представителям данного знака , которые будут готовы на следующей неделе идти на риск, может повезти в профессиональной и финансовой сферах. Астролог утверждает, что советы родных могут оказаться полезными, но, прежде всего, нужно ориентироваться на свою интуицию.

Благоприятным днём для Козерогов будет четверг. Постарайтесь не рисковать в среду.

Водолей.

Предстоящая неделя обещает Водолеями хорошую финансовую прибыль. Астролог рекомендует часть финансов вложить в какое-то беспроигрышное дело или просто отложить их про запас. В выходные дни постарайтесь отдохнуть в семейном кругу.

Удачным днём для Водолеев окажется среда. Не рекомендуется заниматься какими-то делами в воскресенье.

Рыбы.

На следующей неделе Фортуна не обещает Рыбам позитивных событий. Глоба советует постараться провести этот период в уединении и не слушать советы посторонних людей. Все важные решения лучше на время отложить или принимать исключительно самостоятельно.

Самым благоприятным днём для Рыб будет четверг. Неудачный день — среда.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на выходные с 19 по 20 февраля для всех знаков зодиака.