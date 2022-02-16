Общество

Опрос показал, сколько украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России: КМИС

Свежий опрос КМИС показал, как готовы действовать украинские граждане в случае полномасштабного военного российского вторжения в нашу страну.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Социологическое исследование проводилось в период с пятого по тринадцатое февраля 2022года.

На фоне российской агрессии на украинские территории растёт и количество граждан страны, которые готовы оказывать сопротивление.

И только за последние несколько месяцев количество украинцев, готовых дать отпор стране-агрессору выросло с 33,3% до 37,3%.

Помимо этого с 21,7% до 25% выросла готовность  противиться путём участия в акциях гражданского сопротивления.

В ходе опроса выяснилось, что, в общем, применяя тот или иной метод ,проявляют готовность  сопротивляться 57,5% граждан Украины. В декабре 2021 года данный показатель составял-50,2%

Так же среди других опрошенных:

-12,4% предпочли бы выехать в более безопасный регион;

-7,5% – уехали бы за границу;

-7,9% – ничего бы не делали;

7,6% респондентов затруднялись с ответом, 1,2% вообще отказались отвечать на данные вопросы.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке Украины . Если говорить именно о вооруженном сопротивлении, то голоса распределились так: от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, как жители Мариуполя будут реагировать на возможное вторжение армии РФ в Украину: данные опроса .

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