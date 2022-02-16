Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой

При посещении Мариуполя бизнесменом, основателем и акционером компании SCM Ринатом Ахметовым было рассказано о своей главной мечте.

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Об этой информации сообщила Segodnya, передает Ura-inform.

Он поделился ею во вовремя встречи с трудовыми коллективами посещаемых им предприятий таких как «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест».Со слов предпринимателя он мечтает о том, чтобы вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимут флаги Украины.

«Я сейчас нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был восемь лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта, и я хочу рассказать о ней. Я хочу, чтобы на «Донбасс-Арене» звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы!»– сказал Ахметов .

Напомним, ранее сообщалось, Ахметов «позвал» Зеленского на Донбасс: источник ОП раскрыл, что задумали у олигарха.