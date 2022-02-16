Общество

Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой

При посещении Мариуполя бизнесменом, основателем и акционером компании SCM Ринатом Ахметовым было рассказано о своей главной мечте.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщила Segodnya, передает Ura-inform.

Он поделился ею во вовремя встречи с трудовыми коллективами посещаемых им предприятий таких как «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест».Со слов предпринимателя он мечтает о том, чтобы вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимут флаги Украины.

 «Я сейчас нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был восемь лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта, и я хочу рассказать о ней. Я хочу,  чтобы на «Донбасс-Арене» звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы!»– сказал Ахметов .

Напомним, ранее сообщалось, Ахметов «позвал» Зеленского на Донбасс: источник ОП раскрыл, что задумали у олигарха.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Опрос показал, сколько украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России: КМИС

Свежий опрос КМИС показал, как готовы действовать украинские граждане в случае полномасштабного военного российского вторжения в нашу страну.

Гороскоп на 17 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что говорят астрологи

День, когда в голову даже самым доброжелательным и незлобивым людям могу прийти неприятные мысли.

Президент США срочно обратился к нации по поводу ситуации вокруг Украины и РФ

Во вторник, вечером15 февраля глава Белого Дома Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации.

В небе над Донбассом замечены истребители неизвестной принадлежности

Жители так называемой «ДНР» сообщили, что впервые за последние несколько лет в небе над оккупированным Донецком появились боевые самолёты.

Стало известно, почему Гордон экстренно вывез свою семью в Вену

Украинским журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном в одном из украинских теле эфиров была подтверждена информация, которую ранее озвучивали СМИ, о вылете его семьи чартерным рейсом в Вену.

Разнообразие цветов с доставкой в Броварах

Яркость оттенков, необычные формы, специфический аромат, огромные и маленькие – букеты не могут ни радовать получателей.