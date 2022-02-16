Ахметов «позвал» Зеленского на Донбасс: источник ОП раскрыл, что задумали у олигарха

Один из ключевых представителей олигархических кланов Ринат Ахметов снова решил по-особенному действовать против властных структур. Выяснилось, он перевернул успешную идею функционеров у Зеленского, из-за чего, вероятно, президент будет вынужден рисковать на Востоке страны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник буквально сказал, что Ахметов «вытащил» Зеленского на Донбасс. По его словам, 14 февраля Ринат Ахметов сумел перевернуть успешный проект Банковой насчет шельмования выехавших представителей бизнеса в собственную пользу.

«Ахметов уже после Майдана перестал быть публичной персоной. Он не стал сидеть в комфортабельных, столичных условиях. Едет почти на передовую. Олигарх демонстрирует, что не испытывает страха пред общественностью, а не как Зеленский – записывает видосики с госдачи. Данная идея была заложена в его короткий, однако весьма болезненный для Офиса Президента ответ его политтехнологи», — отметил источник.

В конце же инсайдер добавил, что властей с Банковой разозлила необходимость в срочном порядке выстраивать планирование насчет поездки Зеленского на Донбасс. На этом фоне пока неизвестно, когда лидер государства прибудет на территорию Донецкой или Луганской области. Тем не менее, было сказано, что точные данные насчет поездки появятся за два дня до нее.

Напомним, президент США срочно обратился к нации по поводу ситуации вокруг Украины и РФ.