Общество

В России заявляют о возвращении части войск в места постоянного базирования

Двадцать пятого января Западными и Южными военными округами Российской Федерации было объявлено о проведении проверки боевой готовности и дальнейшей передислокацией на удалённые полигоны.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Российские войска и авиация Западного военного округа закончили плановые проверки боеготовности и отправляются на свои места базирования, сообщает пресс-служба военного округа.

На военных полигонах ещё будут продолжаться  мероприятия по боевой подготовке.

«Впереди целый комплекс мероприятий, направленный на двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО»», — рассказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Он отметил, что подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации.

«Авиация, которая была задействована в ходе проверки, также вернулась на аэродромы базирования», -сообщают в пресс-службе.

25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале Проверка была начата фоне напряжённости между Россией с НАТО а также опасений США и Европы относительно новой российской агрессии против Украины.

В то же время, со стороны РФ продолжается переброска войск в Беларусь на якобы «союзнические» военные учения.  По данным СМИ, часть российских военных попадает на озвученные полигоны, остальные остановилась на полпути – недалеко от границ Украины.

Учения России в Беларуси будут проходить в два этапа – до двадцатого февраля.

Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины – Politico.

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