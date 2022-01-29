Общество Экономика

Эксперты советуют украинцам запастись бензином: озвучены запредельные цены в феврале

Многим украинцам уже в ближайшем будущем заправить своё транспортное средство бензином может стать не по карману. Такие предположения выдвигаются аналитиками

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

В Украине, чуть ранее существенно выросла оптовая цена на бензин и дизтопливо. И сразу Же это отразилось на ценниках АЗС. По прогнозам экспертов, до конца января рост цены топлива почти на 2 гривны за литр был прогнозированным.

Но данные предположения могут оказаться не самыми наихудшими. По данным тематического издания Avtosota, уже в феврале экспертами прогнозируется запредельное повышение цены на топливо.

Аналитиками выдвигается прогноз о том, что в феврале литр бензина будет не менее 40грн/литр, газ поднимется в  цене до 25 гривен. В связи, с чем они предупреждают украинцев и рассказывают, что явилось основными причинами такого подорожания топлива в Украине.

На существенное подорожание топлива повлияет рост курса доллара и ситуация на международном энергетическом рынке, где стремительными темпами дорожает нефть и госрегултрование цен .

«Если со стороны государства ничего не будет сделано, а стоимость нефти на мировом рынке будет продолжать расти, уже в середине февраля люди не смогут купить топливо», — отмечается в статье.

Повышение стоимости на топливо приведет к подорожанию стоимости проезда в общественном транспорте, а спрос на автомобили упадет, из-за чего на улицах может стать больше пешеходов. А автомобиль будет считаться роскошью.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кого и за что могут лишить пенсии в Украине

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