Соцвыплаты в ОРДЛО: Путин дал важное поручение российским властям по «Л/ДНР»

О признании так называемы «Л/ДНР» говорят уже давно. И похоже, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал первый шаг к их признанию

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так Глава Кремля поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении так называемым «гражданам Росии» из так называемых «Л/ДНР» возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через «Государственную услугу».

Более того, данные выплаты могут быть получены при отсутствии места регистрации жительства на территории России. Но получить их могу только граждане с российскими паспортами.

Данная информация опубликована на сайте президента России.

В срок, до первого мая 2022 года, премьер Мишустин должен доложить президенту о выполнении его поручения», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО начали блокировать любые финансовые операции