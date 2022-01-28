«Будем только «за»»: Басурин прокомментировал инициативу депутатов Госдумы РФ

Для повышения боеспособности НВФ необходимы системы противовоздушной обороны

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Представители временно оккупированных территорий Донбасса не просят Российскую Федераци о поставках оружия, но если такая помощь придет, то боевики будут только приветствовать это. Об этом заявил так называемый «официальный представитель народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«Мы не просим. Вот нужно заметить этот момент. Мы сами не просим этого. Но если будет оказана такая военная помощь, то мы будем только «за», — уточнил член НВФ.

Для повышения боеспособности пророссийских боевиков, как уточнил Басурин, необходимы системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Ранее сообщалось, что если шестой глава украинского государства Владимир Зеленский хочет обсудить с РФ нормализацию взаимоотношений, то Кремль готов к таким переговорам.