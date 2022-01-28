Политика

В Минобороны озвучили количество военных РФ у границ Украины

Россия разместила возле украинских границ около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом — около 130 тысяч

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Российская Федерация разместила возле границ Украины около 112 тысяч своих военных. Если подсчитать, что вместе с морским и авиационным компонентом, то их численность составляет около 130 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

В прошлом году боевой компонент, который стягивало российское правительство, составлял 126 тысяч человек.

«В России начался зимний учебный период. По всей России передвигаются войска. Информацию об этом специально распространяют, и это тоже средство давления, причем не только и не настолько на Украину», — отметил Резников.

Количество современных противотанковых средств, как подчеркнул министр, намного больше, чем потенциальных мишеней.

Ранее сообщалось. что представители временно оккупированных территорий Донбасса не просят Российскую Федераци о поставках оружия, но если такая помощь придет, то боевики будут только приветствовать это.

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