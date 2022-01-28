Политика

Лавров рассказал Зеленскому, куда ему стоит ехать для встречи с Путиным

Если украинский лидер хочет обсуждать с Россией Донбасс, то ему нужно «идти в контактную группу»

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Если шестой глава украинского государства Владимир Зеленский хочет обсудить с РФ нормализацию взаимотношений, то Кремль готов к таким переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УРА-Информ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление российского министра.

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся», — отметил Лавров.

Однако, он отметил, что если Зеленский хочет обсуждать с Путиным вопрос Донбасса, то ему необходимо идти в ТКГ.

«Там по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений — если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что представитель американского Пентагона Джон Кирби подтвердил слова Блинкена об очередной поставке вооружений из Соединенных Штатов Америки для ВСУ в ближайшее время.

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