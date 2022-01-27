Общество

НВФ «ДНР» готовят провокации в ОРДЛО: прикрываются борьбой с «ДРГ НАТО»

Сроки провокаций «Спарты» под кураторством ГРУ могут быть приурочены к какой нибудь важной дате

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Заявление российского пропагандиста Егора Пегова о том, что пророссийские боевики «Спарта» приступили к тренировкам по уничтожению «НАТОвских ДРГ». Они на самом деле информирует кремлевских кураторов, что российские диверсанты на оккупированном украинском Донбассе готовы к реализации провокаций. Об этом написал украинский блогер «Фашик Донецкий» в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

Пегов, как отметил блогер, действующий сотрудник ГРУ, а в незаконных вооруженных формирований «Спарта» воюет много граждан Российской Федерации, в том числе инструктора с боевым опытом, а также обширными связями со спецслужбами России.

«Соответственно, имеем следующее: Гру-шник пегов записал (или ему прислали, неважно) видео тех, кого подготовили россияне. Цель — показать чекистам, что диверсанты готовы. Вывод на сейчас — будут провокации и это произойдет буквально на днях (хочу ошибаться). Задействованы будут орки местные или же русские, которых проведут по бумагам как дынырийцев…А значит будут жертвы среди цивильных под чутким руководством гру», — отметил блогер.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации призвали поставить некоторые виды вооружения в ОРДЛО.

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