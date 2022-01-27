Экономика

Россия резко сокращает долларовые резервы

В РФ стремятся сократить зависимость от доллара

Время чтения: 29 Секунд

Министр иностранных дел РФ Сергев Лавров рассказал, что в России делают с долларовыми резервами и, кто им в этом помогает. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов, не только для РФ, любой другой страны мир», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский журналист Андрей Пионтковский предложил вариант решения конфликта между РФ и Украиной. Это произошло в эфире у украинского журналиста Романа Цымбалюка. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно, в какой стране находятся деньги Путина: Песков раскрыл информацию

Пресс-секретарём президента Российской Федерации Дмитрием Песковым было озвучено, где Глава Кремля хранит свои сбережения.

Пасечник нашел повод для гордости: у жителей ОРЛО выросли зарплаты

«Гендиректор ЮГМК» Евгений Юрченко заявил, что повышение заработной платы на предприятии идет с опережением графика

Пенсионерам разрешат использовать «ковидную тысячу» на оплату коммунальных услуг

Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг

Кадыров рассказал, сколько РФ выделяет на содержание Чечни

Кадыров уточнил, что Чечня не способна выжить без России

В России начался обвал резкий рубля, продажа и обмен долларов запрещён

В понедельник, двадцать четвёртого января, на российском фондовом рынке опять началось падение, а доллар США стал выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Доллары банками не принимаются и не обмениваются.

Премьер-министр анонсировал повышение пенсий украинцам: у кого и на сколько они вырастут

Главой правительства Денисом Шмыгалем, в ходе брифинга, вчера, двадцать четвёртого января, было заявлено о индексации пенсий в нынешнем году.