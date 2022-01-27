Россия резко сокращает долларовые резервы

В РФ стремятся сократить зависимость от доллара

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Министр иностранных дел РФ Сергев Лавров рассказал, что в России делают с долларовыми резервами и, кто им в этом помогает. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов, не только для РФ, любой другой страны мир», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский журналист Андрей Пионтковский предложил вариант решения конфликта между РФ и Украиной. Это произошло в эфире у украинского журналиста Романа Цымбалюка.