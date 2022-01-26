Жители ОРДО рекомендуют отказаться от поездок из Украины в «Л/ДНР»: «Опасно и могут быть проблемы»

Жители ОРДО в социальных сетях сообщают об опасности поездок из Украины в так называемые «Л/ДНР».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям местного блогера, на оккупированной РФ части Донбасса на данный момент в подвалах и СИЗО «МГБ» сидят десятки «шпионов» из социальный сетей. Они оказались там по причине того, что при пересечении КПВВ «местными словаками» у них были найдены какие-то фото и сообщения в личной переписке.

По словам блогера, большую часть этих граждан захватили в плен из-за их собственной беспечности. И советует, перед поездкой из Украины в так называемые «Л/ДНР» тщательно проверять содержимое своих телефонов:

«Прежде, чем ехать из Украины в ОРДЛО через РФ, советую десять раз проверить свои телефоны и телефоны детей. В них не должно содержаться ничего провокационного, никаких TOR, VPN и анонимайзеров».

Другими пользователями, проживающими в ОРДЛО, также подтверждается информация блогера, и даётся совет не рисковать, и не ехать в так называемые «Л/ДНР» без крайней необходимости:

«Даже если вы уехали давно, но не приезжали в течение нескольких лет, то невзирая на местную регистрацию и наличия «чистого» телефона — у вас могут быть проблемы. Причем очень серьезные. Откажитесь от поездок. Оно того не стоит».

«Дочка коллеги поехала в декабре в ОРДО с парнем. Так отец еле смог найти их, как и вывезти ее обратно через знакомых знакомого».

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, как жители ОРДЛО относятся к вероятности большой войны.