«Безопасность является главным приоритетом»: Канада эвакуирует детей своих дипломатов из Украины

Канада эвакуирует детей своих дипломатов

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Правительством Канады было принято решение о временном отзыве несовершеннолетних детей своих сотрудников в посольстве в Украине, а также сопровождающих их членов семей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Канады.



«Безопасность и защита канадцев, наших сотрудников и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием военного потенциала России и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее, мы приняли решение временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вчера, 25 января, на территорию украинского государства в аэропорт Борисполь прибыл третий самолет с партией летального вооружения от Соединенных Штатов Америки