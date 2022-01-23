Общество

В ОРДО появилась новая проблема: источник рассказал, какая ещё мафия «разгулялась» в «республике»

Одним из пабликов ОРДЛО «Донбасским кейсом» было рассказано о «разгуле» в ОРДО ещё одной мафии — похоронной.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Жителями оккупированных  территорий Донецкой области уже давно отмечается о наглости, жадности и беспринципности тех, кто представляет так называемый ритуальный «бизнес» в так называемой «республике», сообщает он.

Автор паблика подчёркивает, что очевидно, данный так называемый «бизнес» покрывают правоохранительные органы, и они же получают с этого прибыль, утверждает автор издания.

По сообщениям «Донбасского кейса» в «среднем» похороны, без излишеств обходятся в ОРДО в пределах 40 000 российских рублей. При этом, очень часто, низкое качество услуг не соответствует оплаченным деньгам.

Представители ритуальных услуг, сообщает автор, при любом случае дополнительно начинают выпрашивать денежные средства. При этом пользуются безвыходной ситуацией, горем и психологическим состоянием в которых оказались родственники покойных.

Качество же услуг, которые они предоставляют, начиная от принятий заказа, погребения, до покупки места для захоронения и копания ямы, является крайне низким. Так же очень завышена стоимость на недорогое оформление венков и гробов.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, какая зарплата и условия работы у шахтёров в ОРДО.

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