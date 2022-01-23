Политика

Мураев предположил, что стоит за заявлением из Лондона о его возможном назначении РФ «марионеточным лидером» в Киеве

Бывшим народным депутатом, лидером пророссийской партии «Наши» Евгением Мураевым были даны комментарии на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.

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Об этой информации сообщил Gordonua, передает Ura-inform.

В частности, в нём шла речь о том, что в планы российской власти, после возможного  вторжения и оккупации Украины,  входит назначение  Мураева  пророссийским лидером в Киеве.

Со слов экс-нардепа, эта информация является «глупостью и чепухой», которую «трудно переварить». Так же Мураев заявил, что подобного рода заявления его «забавляют».

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Виктором Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы РФ хочет назначить главой «оккупационного правительства» — отметил Мураев.

Так же он выдвинул предположения, что таким образом «кто-то пытается запретить вещание ещё одного независимого  телевизионного канала в Украине». (Вероятно, речь идёт об оппозиционном канале «Наш», владельцами которого является семья Мураева,  и который не один раз попадал в скандалы из-за пророссийской повестки).

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский собрался отправить Венедиктову в отставку: стало известно кем её могут заменить

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