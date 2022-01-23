Политика

Скабеева пригласила Медведчука в Госдуму: стало известно, что планируют обсуждать

Российская пропагандистка и ведущая Ольга Скабеева ждёт главу партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с визитом в Государственную Думу.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Скабеева отметила, что в ходе данной встречи они планируют с Медведчуком обсудить возможность создания так называемой «группы дружбы» между Госдумой и Верховной Рады Украины.

В своём telegram-канале она сообщила, что Медведчук подчеркнул со своей стороны о необходимости диалога между Госдумой и Верховной Радой. Так как он считает «это единственно верным путём, так как при отсутствии диалога не будет доверия. А без доверия не будет развития».

Пропагандисткой было заявлено, как нужно выстраивать отношения между Российской Федерацией и Украиной. По её мнению они должны базироваться на принципах дружбы, взаимоуважения, а также в рамках интересов народов двух стран.

«Ждем Медведчука с  его коллегами, народными депутатами Верховной Рады, входящими в «группу дружбы», с визитом в Госдуму для обсуждения вопросов и разработки путей их решения в рамках парламентского измерения», — написала Скабеева.

Напомним, ранее сообщалось, Мураев  предположил, что стоит за заявлением из Лондона о его возможном назначении РФ «марионеточным лидером» в Киеве.

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