Общество

Генерал ВСУ озвучил, сколько военных РФ нужно для вторжения в Украину

Россия нагнетает ситуацию

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Российская Федерация, размещая свои войска неподалеку от украинских границ, в том числе и в Республике Беларусь, нагнетает ситуацию вокруг украинского государства. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины в 2005—2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж, передает УРА-Информ.

«Есть реальная угроза (вторжения), но такой масштабной войны не будет. Но это не означает, что не нужна готовность. По количеству… Первый эшелон может быть 150−200 тысяч. Если широкомасштабная война — это уже может быть 400, 500 тыс. и больше. Но это сценария чрезвычайный», — отметил Маломуж.

Ранее сообщалось, что признание «республик Донбасса» может спровоцировать обвинения в агрессивных планах Кремля в условиях продолжающихся контактов между правительством Российской Федерации и государствами НАТО по гарантиям безопасности и является поспешным. 

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