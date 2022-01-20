Байден пригрозил России жесткими санкциями в случае вторжения в Украину

Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригрозил России за нападение на украинское государство невиданными санкциями, а также он пообещал РФ «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции, передает УРА-Информ.

«Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать в с долларами», — отмечает Байден.

Угроза санкций, как подчеркнул Байден, должна сдерживать президента Российской Федерации Владимира Путина от нападения на украинское государство.

«Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация, размещая свои войска неподалеку от украинских границ, в том числе и в Республике Беларусь, нагнетает ситуацию вокруг украинского государства.