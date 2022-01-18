Общество

Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин: «Надо всё исправить»

Петиция о недопустимости массовой постановки женщин на воинский учёт, была подписана в течение нескольких дней необходимым количеством голосов, а так же набрала более 37 000 голосов.

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Об этой информации сообщил «сайт президента Украины», передает Ura-inform.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский ответил на данную петицию, назвав список профессий женщин, которые будут подлежать воинскому учёту недостаточно обоснованным. Его ответ был опубликован на президентском сайте.

Так же Главой украинского государства были даны поручения главе Министерства обороны Украины Алексею Резникову. По мнению Зеленского, важным является уточнение ряда вопросов, в частности уменьшения перечня специальностей сродным военным. Данный список должен быть составлен, опираясь на потребности обороны страны.

Ещё Зеленский обратился к Главе Минобороны с просьбой оцифровать постановку на воинский учёт, а также урегулировать вопрос медицинского осмотра. Президент отметил, что еще один вопрос, нуждающийся в решении -это административная ответственность за несвоевременную постановку на военный учёт. С его слов она должна быть «общественно приемлемой».

Напомним, ранее сообщалось, Список женских специальностей, которые будут ставить на воинский учет, сократят: решение Минобороны.

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