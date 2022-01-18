Политика

NYT сообщает, Россия начала «тайно» вывозить из Украины семьи всех своих дипломатов: реакция Москвы

Американскими средствами массовой информации было заявлено, что РФ начала вывозить российских дипломатов из Украины.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

Данной информацией, предоставленной The New York Times,  поделился один из высокопоставленных чиновников  органов безопасности. По его словам, ещё пятого января  в направлении Российской Федерации выехал автобус с семьями российских дипломатов. В течение следующих  нескольких дней из Украины выехало ещё около тридцати человек. В двух других консульствах РФ, дипломатам тоже было сказано о подготовке к выезду из украинского государства.

Американские политики ещё в  прошлом году предвидели возможную эвакуацию семей российских послов из Украины. На уровне слухов говорилось о том, что её начнут в конце 2021 года или в начале 2022 года.

В Украине такие действия со стороны России объясняют тем, что- либо Кремль в очередной раз пытается припугнуть вторжением. Либо Путин, действительно, выражает готовность отдать приказ своим войскам атаковать Украину.

В Министерстве иностранных дел России данную информацию опровергают и утверждают, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме и все на местах.

Напомним, ранее сообщалось, Из-за угрозы вторжения России Канада не рекомендует своим гражданам ехать в Украину

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