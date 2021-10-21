Общество

«Неизбежная война с Украиной»: в Госдуме РФ дали прогноз по Донбассу

Россия сосредотачивается в ожидании действий со стороны Украины

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В Российской Федерации якобы считают неизбежность войны с украинским государством. Об этом заявил «депутат» Госдумы РФ и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает УРА-Информ.

В данный момент, как отметил Бородай, РФ ожидает действий со стороны украинского правительства.

«По сути, она неизбежна, я говорил об этом много раз. Довольно очевидно становится для всех, что бесполезно с той стороной договариваться. А это обозначает что? Это обозначает, в конце концов (да может быть еще какое-то время оттяжка относительная), но, в конце концов, это обозначает неизбежность войны, причем начнем эту войну явно не мы. Мы ждем. Как говорилось в таких случаях, Россия сосредотачивается, и я надеюсь, что это не будет продолжаться бесконечно долго», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители так называемой «ОРЛО» в пабликах массово пишут о «дикости» в 21 веке, которая происходит в «республике».

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