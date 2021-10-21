Стало известно о состоянии Леонида Кравчука: в ТКГ раскрыли подробности

Спикером украинской стороны в ТКГ была дана информация о том что родные первого президента Украины Леонида Кравчука просят не давать комментариев о состоянии его здоровья. Но, со слов, внештатного советника президента, они сообщили некую информацию, касающуюся прохождения политиком реабилитации.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Он поведал, что на данный момент Кравчук до сих пор находится в Германии, где проходит реабилитацию, которую спикер назвал, со слов родственников политика, успешной. Так же он выразил уверенность, что экс-президент обязательно выздоровеет.

Но о возвращении Кравчука к политической деятельности до конца года, речи пока не идёт, сказал Арестович. И так же добавил, что бывший президент после завершения реабилитации будет сам принимать такое решение.

Он поведал, что разговаривал лично с Кравчуком перед оперативным вмешательством, которое ему провели на сердце. И на тот момент, политиком были даны низкие шансы на успешную операцию из-за возраста.

«Всё-таки Кравчуку 86 лет, но всё прошло успешно, и я думаю, что он скоро пойдёт на поправку»,- сказал Арестович.



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