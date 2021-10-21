«Вот мы и вернулись в Средневековье»: жители «ЛНР» сообщают о новой серьёзной проблеме

Жители так называемой «ОРЛО» в пабликах массово пишут о «дикости» в 21 веке, которая происходит в «республике».

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Как ранее сообщалось, Луганск столкнулся с мусорным коллапсом. На данный момент, пишут жители «республики», ситуация с вывозом мусора сохранилась, а также привела к ещё более серьёзной проблеме.

Речь идёт о нашествии огромного количества крыс в так называемой «ЛНР» из-за возникших задержек вывоза мусора. Как сообщают жители ОРЛО «местные власти» не хотят решать данную проблему по причине отсутствия финансов и кадрового кризиса.

Люди очень обеспокоены таким «соседством» и заявляют, что таким образом они вернулись в средневековье. Так же они опасаются распространений заболеваний, отравлений питьевой воды и прочих проблем, которые могут возникнуть из-за грызунов, которые заполонили оккупированный Донбасс.

«Хотела сегодня сделать фото крыс на нашем «мусорнике», так одна из них прямо бросилась в мою сторону. Я очень испугалась и начала быстро убегать. Если так далее и будет продолжаться, то вскоре эпидемии чумы нам не избежать. Ещё семь лет назад я бы не поверила что у нас такое может быть»,-сообщают местные жители.





Напомним, ранее сообщалось, В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики» .