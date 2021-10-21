Общество

Новый рейтинг политических партий Украины показал неожиданную смену лидера

По результатам опроса Киевского государственного института социологии, который проводился с пятнадцатого по восемнадцатое октября, политические предпочтения украинцев поменялись.

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Об этой информации сообщил Pravda,  передает Ura-inform.

В ходе данного исследования было опрошено 1200 респондентов с разных регионов Украины, кроме неподконтрольных Украине территорий и оккупированного Крыма.

Опрос показал неожиданные результаты со сменой несомненного лидера последних социологических опросов.

Шанс пройти в парламент при проведении выборов в Верховную Раду Украины в ближайшем времени получили бы восемь партий.

На первом месте политического рейтинга оказалась партия «Европейская солидарность-15,7%,

На втором месте «Слуга народа-15,5%, и тройку лидеров замыкает «Батьківщина»-13,6%.

Далее, партии расположились в следующем порядке: «Оппозиционная платформа — За жизнь»-13,0%, «Сила и честь»-8,6%, «Наши»-5,7%, партия Ляшко-5,6%, «Украинская стратегия Гройсмана»-5,6% и партия «Свобода»набрала-4,4%. Все остальные партии набрали менее четырёх процентов.

 


Напомним, ранее сообщалось, СМИ узнали детали тайной встречи Кличко и Зеленского в ОП

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