Общество

Прогноз погоды на выходные в Украине: «вот это погода»

По сообщениям Украинского гидрометеорологического центра, на выходных природа особых сюрпризов не принесёт. Лишь в некоторых областях прогнозируют небольшие осадки, а, в общем, в Украине ожидают спокойную метеорологическую обстановку. Поэтому можно смело планировать прогулки в осенних парках.

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По сообщениям Украинского гидрометеорологического центра, на выходных природа особых сюрпризов не принесёт. Лишь в некоторых областях прогнозируют небольшие осадки, а, в общем, в Украине ожидают спокойную метеорологическую обстановку. Поэтому можно смело планировать прогулки в осенних парках.

Об этой информации сообщил 24.ua,   передает Ura-inform.

16 октября (суббота).

Небольшие осадки ожидаются в дневное время в центральных и северных областях. Так же в ночное время в большие части страны окажутся окутанными туманом, кроме южных районов.

Ночная температура будет на уровне от одного до шести градусов тепла,  дневная же поднимется до отметок +10-15 градусов.

В столице  Украины, по сообщениям метеорологов, осадков не будет, возможет туман в ночное и утреннее время.

Температура в Киеве: ночная температура ожидается  от четырёх до шести градусов, дневная прогреется до +10-15 градусов тепла.

17 октября (воскресенье).

В этот выходной день также не прогнозируются дожди. Ночная температура будут от нуля до пяти градусов тепла. В юго-восточных областях ночью температура будет колебаться от трёх до восьми градусов тепла.

Киеву прогнозируют сухую погоду. Ночью температура будет составлять от трёх до пяти градусов тепла, а в дневное время температура повысится до десяти — двенадцати градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, Уйдут под воду: учёными дан прогноз территориям, на которых проживает полмиллиарда человек.

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