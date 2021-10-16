Долгожданный гуманитарный груз из России разочаровал жителей ОРДЛО: «нет самого важного»

Как сообщил местный блогер из ОРДЛО гуманитарный конвой, который прибыл в так называемые ОРДЛО, не сильно порадовал как граждан так и «министерство здравоохранения» «республик».

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Об этой информации сообщил телеграмм-канал «Донбасский кейс» , передает Ura-inform

Как оказалось, в содержащихся в103 грузовиках с гуманитарным грузом из РФ почти нет ничего для спасения тяжелобольных коронаврусной инфекцией, только аппараты искусственной вентиляции лёгких. И точное количество данных препаратов в официальных источниках не указано.

«В данной помощи пришла вакцина от сезонного гриппа. А также вакцины для прививания детей согласно календарных вакцинаций. Эти препараты являются нужными, но не обходимыми в данный момент, когда «республики» находятся в ковидной катастрофе»,-заявили в «Минздраве» ОРЛО.

По сообщениям из интернет-ресурса так называемая «ЛНР», получила меньшую часть гуманитарной помощи. В основном это лекарственные препараты, применяющиеся при лечении онкозаболеваний, психических расстройств, инсулин, различного рода расходные материалы медицинского назначения, и некое медицинское оборудование.

Это служит доказательством того что РФ официально на территорию Донбасса вакцину от коронавируса не поставляет.

Напомним, ранее сообщалось, Пасечник предрёк новое будущее для «Л/ДНР»: стало известно какой план России провалился.