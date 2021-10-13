Общество

Каникулы в школах могут перенести: всему виной COVID-19

Речь идет о приближении каникул

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Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Украине предложила Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

«Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства», — отметил министр.

В данный момент речь идет лишь о приближении каникул. Далее правительство будет оценивать эпидситуацию в стране.

«Либо будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать … Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения», — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 октября на территории Украины за все время пандемии официально подтверждено 2 578 394 случая пневмонии нового типа.

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