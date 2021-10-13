Общество Политика

В ОРДЛО пожаловались на «ультиматум» от Украины

На заседании 12 октября обсуждали «дорожные карты» по урегулированию конфликта

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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе якобы выдвинула представителям ОРДЛО ультиматум. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-секретаря «делегации ЛНР» Мария Ковшарь.

Она сообщила, что на заседании ТКГ 12 октября обсуждали «дорожные карты».

«В течение двух с половиной часов заседания украинская делегация не только продолжила свою уже стандартную клоунаду с игнорированием неудобных вопросов и зачитыванием вслух неких „тайных“ документов, но и пошла дальше — прямо отказалась обсуждать предложения республик по „дорожной карте“ мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для возвращения к ее обсуждению», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация готовит оккупированным территориям украинского Донбасса судьбу непризнанной Абхазии.

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