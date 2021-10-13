Политика

Россия готовит Донбассу судьбу непризнанной Абхазии, — Климкин

Уже сейчас из ОРДЛО выезжают все, кто имеет такую ​​возможность

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Российская Федерация готовит оккупированным территориям украинского Донбасса судьбу непризнанной Абхазии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Сейчас по Донецку ходят новые слухи, говорят — нас не признают, что делать. Есть два течения. Одни говорят, что нужно как-то возвращаться в Украину. Другие говорят, что нужно» головой биться «в Россию. Но в Москве, насколько мы слышим, обсуждается вариант а-ля Абхазия: признать, но в Россию не брать. это на самом деле означает тупик. Люди там понимают, что это тупик, потому что это означает, что ОРДЛО — это «Россия минус третьего сорта», — отметил он.

Климкин подчеркнул, что сейчас из ОРДЛО стараются выехать все люди у которых есть такая возможность.

«Мне говорят, что на первом курсе металлургического факультета Донецкого политехнического института учится 20 человек. Все, кто мог, оттуда исчезли. Поляки мне говорят: ты никому не говори, но к нам приезжают шахтеры из Луганска и Донецка. Мы им очень рады, поскольку они работают сколько нужно и получают меньше, чем польские шахтеры. Все выезжают — и шахтеры хотят уезжать, и молодежь», — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник по-прежнему готов встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе.

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