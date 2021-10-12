Общество

Украинцев с id-паспортами ждет новый «сюрприз» при выезде с ОРДЛО

Прописку в ОРДО может «подтвердить» «паспорт «ДНР» или паспорт РФ

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При выезде из оккупированного украинского Донецка, а также при въезде на территорию Российской Федерации, сотрудники пограничной службы РФ стали требовать адресные справки к id — паспортам. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

Стоит уточнить, что прописку на оккупированных пророссийскими боевиками территориях может подтвердить «паспорт «ДНР» или паспорт России.

«То есть, если у вас нет какого-либо другого документа кроме вытяга к айди карте, подтверждающего вашу прописку на неподконтрольной территории, то есть паспорта непризнанной или паспорта РФ, то по приезду в Донецк, необходимо дополнительно получить адресную справку по месту прописки», — отмечают очевидцы в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник по-прежнему готов встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе. 

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