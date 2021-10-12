Предприятиям в ОРДЛО пообещали ежегодное повышение зарплаты на 100%: кого коснется повышение

При переходе с «Внешторгсевиса» на ЮГМК состоится пятипроцентное повышение заработной платы

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До конца года на временно оккупированных территориях Донбасса на предприятиях бывшего «Внешторгсервиса» якобы повысится зарплата на целых 30%. Об этом заявил так называемый «гендиректор» ЮГМК Евгений Юрченко, передает УРА-Информ.

При переходе с «Внешторгсевиса» на ЮГМК, как уточнил Юрченко, состоится пятипроцентное повышение заработной платы для сотрудников. Также уже в течение следующего квартала планируется повышение зарплат для сотрудников на 30%.

Повышение зарплат планируется проводить два раза в год. Общий потолок, на который мы должный выйти на сегодняшний момент, — это повысить заработную плату для сотрудников наших предприятий в три раза до 2024 года. Получается, что ежегодно повышение заработных плат должно составлять порядка 100%», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник по-прежнему готов встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе.