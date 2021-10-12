Смертность скрывается: в ОРДЛО рассказали о новом указании российских кураторов для «власти ДНР»

Во всех больницах ОРДО врачей по указанию российских кураторов, предупредили под роспись о персональной ответственности за распространение сведений о смертности

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На оккупированных территориях Донбасса смертность среди заболевших пневмонией нового поколения COVID-19 составляет от 30% и 20% из общего количества переболевших инфекцией, которые погибают от сердечно-сосудистых или же бронхо-легочных осложнений через 1−3 месяца после выписки из медицинских учреждениях, при этом, таких пациентов в статистику смертности не включают. Об этом пишет Телеграмм-канал «Вольнодумец», передает УРА-Информ.

«На вопрос одного из врачей: «а что вы нам сделаете?»-, получили ответ: «можете узнать на подвале»! На этом дискуссия закончилась. Поэтому, смертность по больницам в «ДНР» везде скрывается», — сказано в сообщении.

Также местные жители делятся своими историями.

«Она много лет обслуживает один и тот же участок с многоквартирными домами. Еще весной 2019 года она получала 240 тыс рублей и разносила пенсионерам своего участка. За это время ничего не изменилось, но сейчас разносит пенсионерам всего 56 тыс рублей! Куда делись ¾ пенсионеров, обсуждать не будем», — отметил местный житель.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 октября на территории Украины было зафиксировано еще 11 996 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19.