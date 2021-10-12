Политика

Шмыгаль заявил о «авиационном безвизе» с ЕС: что это даст украинцам

Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём было заявлено о подписании «Соглашения «об открытом небе» с Европейским Союзом.

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Об этой информации сообщил Censor, передает Ura-inform.

Со слов Шмыгаля, данный документ послужит концом монополий на авиарынке, увеличит количество направлений. Также он отметил, что таким образом Украина окажется на новом уровне защиты своих прав как потребителя и получает новые перспективы в развитии туристического направления в Украине.

«В Украине начнут работать по единым правилам и стандартам, которые касаются авиаперевозок, как и в странах, входящих в ЕС. Эти стандарты коснутся и авиабезопасности, а также организаций воздушных движений. Европейским Союзом будут признаны украинские сертификационные документы, которые выданы самолётам, произведённым в Украине. Таким образом, Украина сегодня приблизилась к Европе ещё на один шаг», -сказал премьер-министр.

Так же отметил политик, что «авиационный безвизовый режим» является первым из 5 «безвизовых соглашений», которые Украина планирует подписать с Европейским Союзом в течение следующих двух лет. Остальные четыре касаются таких сфер как  энергетика, таможня, промышленность и цифрового «безвиза».

Напомним, ранее сообщалось, Каким предупреждением для Нуланд служит статья Медведева про Украину: Погребинский.

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