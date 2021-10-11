Общество

Выезд из «ЛНР» под запретом : «указ» так называемого «главаря «ЛНР» Леонида Пасечника от 9 октября

Со вчерашнего дня из так называемой «ЛНР» на неоккупированную территорию Украины не смогут выехать люди, которые имеют прописку в «республике». А боевики же запретили въезд в ОРЛО тем, кто не прописан в так называемой «ЛНР».

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

На КПВВ в станице Луганской много возмущённых людей, требующих чтобы из пустили в Украину.

 «Мы все здесь находимся, людей очень много. Пришли сюда, не зная о новом «указе» «власти», так как приняли они его нежданно и никого не предупреждая. У нас и билеты есть на сегодняшнее число в Киев, но нас всё равно не пропускают. Многие люди устраивают скандалы или просто отказываются уходить. Но оккупанты ни по каким предлогом никого не пропускают.

Из нового «указа» так называемого «главаря ЛНР» Леонида Пасечника, пропустить на неоккупированную территорию Украины могут только тех граждан, которые получили разрешение от «МГБ». Если это будет лечение, учёба, похороны родных , либо уход за тяжелобольными.

Админграница полностью перекрыта боевиками с Украиной из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в «республика». Со слов местных жителей масштабы пандемии катастрофичны.

Из-за закрытых границ, граждане лишены получения бесплатной прививки от ковид,а также лечения и более недорогих медицинских препаратов.

Напомним, ранее сообщалось, Помимо дорогой картошки так называемую «ДНР» может настигнуть новая напасть

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