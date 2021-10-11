Арестович сказал как можно остановить войну на Донбассе вернуть Крым : названо одно условие

Такое заявление было сделано спикером украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, внештатным сотрудником руководителя ОП Украины Алексеем Арестовичем в эфире программы одного из телеканалов Украины.

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Как отметил Арестович, президент Российской Федерации Владимир Путин несёт персональную ответственность за аннексию крымского полуострова, а также за военный конфликт на Донбассе.

«Войну на Донбассе можно закончить «одним звонком», а оккупированные территории Крыма могут быть возвращены «за 5 минут», если на такие решения пойдёт президент РФ», -сказал Арестович.

Со слов спикера украинской делегации, на данный момент со стороны Украины дается такая возможность выхода Кремля из военного конфликта и при этим «сохранив лицо». Ещё он рассказал о том, что входит в ближайшие планы ТКГ:

«Планы у нас те же и повестка не меняется. Первоочередное-открыть КПВВ, освободить граждан, которые находятся в плену, решение вопросов безопасности, социально-экономических проблем. А также продолжить повестку, касающуюся обоюдных шагов внедрения Минских договорённостей в политической подгруппе. Так как пока прогресса в них не видно из-за позиций России. Кремль всякими способами даёт понять что он не есть сторона конфликта»,- резюмировал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось,Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»