Политика

Арестович сказал как можно остановить войну на Донбассе вернуть Крым : названо одно условие

Такое заявление было сделано спикером украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, внештатным сотрудником руководителя ОП Украины Алексеем Арестовичем в эфире программы одного из телеканалов Украины.

Время чтения: 48 Секунд

Как отметил Арестович, президент Российской Федерации Владимир Путин несёт персональную ответственность за аннексию крымского полуострова, а также за военный конфликт на Донбассе.

«Войну на Донбассе можно закончить «одним звонком», а оккупированные территории Крыма могут быть возвращены «за 5 минут», если на такие решения пойдёт президент РФ», -сказал Арестович.

Со слов спикера украинской делегации, на данный момент со стороны Украины дается такая возможность выхода Кремля из военного конфликта и при этим «сохранив лицо». Ещё он рассказал о том, что входит в ближайшие планы ТКГ:

«Планы у нас те же и повестка не меняется. Первоочередное-открыть КПВВ, освободить граждан, которые находятся в плену, решение вопросов безопасности, социально-экономических проблем. А также продолжить повестку, касающуюся обоюдных шагов внедрения Минских договорённостей в политической подгруппе. Так как пока прогресса в них не видно из-за позиций России. Кремль всякими способами даёт понять что он не есть сторона конфликта»,- резюмировал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось,Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Вадим Карасёв сделал прогноз по политическому будущему экс-спикера Разумкова

Он рассказал с кем нужно сотрудничать Дмитрию Разумкову чтобы построить успешную политическую карьеру.

США заключили важную сделку с Россией: стало известно, на что пошли стороны

Одиннадцатого октября госсекретарь США Виктория Нуланд посетит Москву, где планирует встретиться с представителями российской власти. Так же в её планы входит проведение переговоров по региональным и глобальным вопросам.

«Монобольшинства в парламенте больше нет»: политолог спрогнозировал сроки досрочных выборов в Раду

По мнению украинского политолога Тараса Семенюка, в Украине можно ожидать досрочных парламентских перевыборов.

Гончаренко об избрании Стефанчука спикером: «положение парламентской оппозиции ухудшится»

Народным избранником от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко в одном из телевизионных эфиров было высказано мнение, что после того как Руслан Стефанчук был избран спикером Верховной Рады он «станет представителем только одной партии».

Зеленский отреагировал на упреки и требования США и ЕС в отношении срыва избрания руководителя САП

Сегодня представителями Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки были высказаны разочарования , связанные со срывом заседания комиссии, отвечающей за избирание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И они выступили с призывом возобновить заседание.

Закон об олигархах: «ЕС» будет требовать уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования

Процессы вокруг скандального законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами