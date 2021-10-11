Общество

К дому Зеленского в Конча Заспе подъехали десятки авто, планируются акции

Как сообщают украинские средства массовой информации возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе собираются его противники для проведения акции.

Время чтения: 59 Секунд

Об этой информации сообщил Ua-stena , передает Ura-inform.

На въезде к резиденции размещена национальная гвардия и представители полиции. На месте насчитывается около пятисот силовиков. Полицией были выставлены фишки, которые запрещают парковку авто ближе чем на сто метров от ворот госдачи президента.

Всё пока тихо, людей с плакатами тоже нет. По сообщениям из социальной сети страницы соучредителя «Демократической сокиры» Виктора Трегубова, участвующие в акции активисты собравшись в 5 часов вечера на Термках отправились в Конча-Заспу» «с приветом» Зеленскому.

 «Акцию проводят из-за вагнеровцев, обвиняют полицию в краже плакатов и в уничтожении корпоративной формы и ещё есть много поводов, из-за которых мы выходим на митинги»,-сказал он.

Со слов Трегубова эта акция была заявлена ещё восьмого октября, но девятого октября неизвестными был начат протест у дома Порошенко.

«Я подозреваю, что это ответ Ермака, так как в его мире  анонимных телеграмм-каналов мы работаем на Порошенко. И устраивать митинги нужно ему. Мне не совсем удобно что мы не едем Зеленскому по собственной инициативе. Ну а если это так, то Порошенко страдает за наши грехи. Извините, Пётр Алексеевич, вышла накладка»,-резюмировал Трегубов

Напомним, ранее сообщалось, Неизвестные прорываются ночью в дом Порошенко в Козине (видео)

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Выезд из «ЛНР» под запретом : «указ» так называемого «главаря «ЛНР» Леонида Пасечника от 9 октября

Со вчерашнего дня из так называемой «ЛНР» на неоккупированную территорию Украины не смогут выехать люди, которые имеют прописку в «республике». А боевики же запретили въезд в ОРЛО тем, кто не прописан в так называемой «ЛНР».

Гороскоп на 11 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ: что расскажет

Что стоит ожидать каждому знаку. Что будет происходить в этот день. Что особенное случится в понедельник. Всё это можно узнать из гороскопа, который составили экстрасенсы.

Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»

Татьяна Иванова, которая является участницей переговоров в ТКГ рассказала о причинах введения ограничительных мер на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».

Сколько реально должна стоить картошка: в ОРДО нашли картошку из Грузии с указанной закупочной ценой (фото)

Все выходные в ОРДЛО работали продуктовые ярмарки, на которых цена на картошку была на уровне 45 рублей, что всё равно по мнению местных жителей, дорого.

Стало известно где разрешили открыть новое граффити с Захарченко

Инициатором данного проекта выступил Вадим Шах-Назаров. Он также рассказал о том, где планируют открытие граффити с так называемым бывшим «главой ДНР» Александром Захарченко и поведал кого, хотят ещё изобразить на нём.

Чем Лукашенко разозлил немцев и за что они называют его «главным контрабандистом»

Германия взялась за миграционный террор нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.