К дому Зеленского в Конча Заспе подъехали десятки авто, планируются акции

Как сообщают украинские средства массовой информации возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе собираются его противники для проведения акции.

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Об этой информации сообщил Ua-stena , передает Ura-inform.

На въезде к резиденции размещена национальная гвардия и представители полиции. На месте насчитывается около пятисот силовиков. Полицией были выставлены фишки, которые запрещают парковку авто ближе чем на сто метров от ворот госдачи президента.

Всё пока тихо, людей с плакатами тоже нет. По сообщениям из социальной сети страницы соучредителя «Демократической сокиры» Виктора Трегубова, участвующие в акции активисты собравшись в 5 часов вечера на Термках отправились в Конча-Заспу» «с приветом» Зеленскому.

«Акцию проводят из-за вагнеровцев, обвиняют полицию в краже плакатов и в уничтожении корпоративной формы и ещё есть много поводов, из-за которых мы выходим на митинги»,-сказал он.

Со слов Трегубова эта акция была заявлена ещё восьмого октября, но девятого октября неизвестными был начат протест у дома Порошенко.

«Я подозреваю, что это ответ Ермака, так как в его мире анонимных телеграмм-каналов мы работаем на Порошенко. И устраивать митинги нужно ему. Мне не совсем удобно что мы не едем Зеленскому по собственной инициативе. Ну а если это так, то Порошенко страдает за наши грехи. Извините, Пётр Алексеевич, вышла накладка»,-резюмировал Трегубов

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