Стало известно, когда в Украине земля резко подорожает: эксперты назвали дату

Хоть рынок земли уже и действует в Украине, но высоких цен не показывает. Самую высокую цену, в регионах с высокой покупательской активностью зафиксировали на уровне 1200-1250$.

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Хоть рынок земли уже и действует в Украине, но высоких цен не показывает. Самую высокую цену, в регионах с высокой покупательской активностью зафиксировали на уровне 1200-1250$.

Об этой информации сообщил Today , передает Ura-inform.

Эксперты прогнозируют такую же тенденцию на ближайшие несколько лет. А потом возможен резкий скачек стоимости земли.

На данный момент, согласно законодательства Украины есть установленный минимум размера цены одного гектара земли, и данная цена ниже нормативной денежной оценки. Такие прогнозы делают до 2030 года а далее государством будет «отпущен» данный рынок земли, заявил адвокат и советник по земельному законодательству Анна Федун.

Эксперты дают прогноз на резкое увеличение цены земли к 2024 году. Тогда разрешат покупку совершать и юридическим лицам и рынок земли активизируется. До этой даты, говорят они, будет умеренное подорожание, в пределах 20% в год.

На сегодня, пока цена на землю ещё остаётся низкой, землевладельцам выгоднее сдавать её в аренду, а не выставлять на продажу.

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